Названы все номинанты на «Золотой мяч»-2018

Авторитетный журнал France Football объявил фамилии всех 30 номинантов на «Золотой мяч».

На престижную награду претендуют: Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Серхио Агуэро (Аргентина,«Манчестер Сити»), Алиссон (Бразилия, «Рома»/«Ливерпуль»), Гарет Бейл (Уэльс, «Реал»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»/«Ювентус»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Тибо Куртуа (Бельгия,«Челси»/«Реал»), Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»), Диего Годин (Уругвай, «Атлетико»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Иско (Испания, «Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»),Гарри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Марио Манджукич (Хорватия, «Ювентус»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Марселу (Бразилия, «Реал»), Кильян Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»),

Обладатели «Золотого мяча» станут известны 3 декабря. В прошлом году обладателем награды стал португалец Криштиану Роналду.

