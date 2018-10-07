«Лейпциг» отгрузил шесть мячей в ворота «Нюрнберга»

в домашнем матче седьмого тура немецкой Бундеслиги разгромилсо счетом 6:0.

По дублю оформили Тимо Вернер (32 и 59 минуты) и Марсель Забитцер (21 и 55). Еще по голу забили Кевин Кампль (3) и Юссуф Поульсен (7).

На 63-й минуте Вернер не смог реализовать пенальти.

«Нюрнберг» с 62-й минуты играл вдесятером после того, как красную карточку получил защитник Тим Лайбольд.

Для «быков» эта победа стала самой крупной в Бундеслиге за всю историю.

В турнирной таблице «Лейпциг» занимает второе место (14 очков), а «Нюрнберг» — 12-е (8 очков). 0