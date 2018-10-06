«Борнмут» разгромил «Уотфорд», «Вулверхэмптон» одолел «Кристал Пэлас»

принималв рамках восьмого тура английской Премьер-лиги.

«Борнмут» забил «Уотфорду» четыре гола twitter.com/afcbournemouth 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча завершилась разгромной победой гостей — голы на счету Джошуа Кинга (дуль), Дэвида Брукса и Каллума Уилсона. Стоит отметить, что хозяева поля с 32-й минуты играли в меньшинстве после удаления Кристиана Кабаселе.

АПЛ. 8-й тур «Уотфорд» — «Борнмут» — 0:4 (0:3) Голы: Брукс, 14 (0:1). Кинг, 33 — с пенальти (0:2). Кинг, 45 (0:3). Уилсон, 47 (0:4)«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Деулофеу, 74), Дукуре, Хьюз (Мариаппа, 55), Дини, Грэй (Саксесс, 55)«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук (Сермен, 78), Брукс (Гослинг, 70), Кинг, Фрэйзер (Дж.Дефо, 66), УилсонПредупреждения: Кабаселе, 11. Каткарт, 23. Холевас, 68. Сермен, 87. Дукуре, 90Удаление: Кабаселе, 32

В другом поединке дня «Кристал Пэлас» принимал «Вулверхэмптон», а судьбу встречи решил эпизод на 56-й минуте, когда забить удалось защитнику гостей Мэтту Доэрти.

АПЛ. 8-й тур «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 0:1 (0:0) «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Серлот, 82), Ван-Биссака, Макартур (Майер, 63), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Куяте, 72), Заа«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 75), Элдер Кошта (Саисс, 84), Жота (Траоре, 87)Предупреждения: Макартур, 30. Коади, 78. Куяте, 88. Хонни Кастро, 88. ван Анхолт, 90+1. Иван Кавалейру, 90+1. Жоау Моутинью, 90+4

«Бернли» на своем поле принимал «Хаддерсфилд», а встреча завершилась вничью — 1:1. Голами отметились форвард хозяев Сэм Воукс и защитник гостей Кристофер Шиндлер.