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    ЛЧ. «Локо» принимает «Шальке», «Барселона» в гостях у «Тоттенхэма»

    Обзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов

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    В среду, 3 октября, в самом престижном клубном турнире Европы состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа.
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    «Атлетико» — «Брюгге»

    3 октября, 22:00 мск

    «Боруссия» — «Монако»

    3 октября, 22:00 мск

    ПСВ — «Интер»

    3 октября, 22:00

    «Тоттенхэм» — «Барселона»

    3 октября, 22:00 мск

    «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»

    3 октября, 19:55 мск

    «Наполи» — «Ливерпуль»

    3 октября, 22:00 мск

    «Локомотив» — «Шальке»

    3 октября, 19:55 мск

    «Порту» — «Галатасарай»

    3 октября, 22:00 мск

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