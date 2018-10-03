ЛЧ. «Локо» принимает «Шальке», «Барселона» в гостях у «Тоттенхэма»
Обзор матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов
В среду, 3 октября, в самом престижном клубном турнире Европы состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа.
«Атлетико» — «Брюгге»
3 октября, 22:00 мск
«Боруссия» — «Монако»
3 октября, 22:00 мск
ПСВ — «Интер»
3 октября, 22:00
«Тоттенхэм» — «Барселона»
3 октября, 22:00 мск
«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»
3 октября, 19:55 мск
«Наполи» — «Ливерпуль»
3 октября, 22:00 мск
«Локомотив» — «Шальке»
3 октября, 19:55 мск
«Порту» — «Галатасарай»
3 октября, 22:00 мск
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