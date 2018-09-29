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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Реал Сосьедад — Валенсия (29.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Валенсия Календарь Примеры
    В 14:00 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

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    Последний матч между собой: «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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