В пятницу, 29 марта, в 30-м туре Примеры «Кадис» на своем поле сыграет против «Гранады». Матч начнется в 23:00 мск. «Кадис» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кадис»

Турнирное положение: «Кадис» после 29 встреч находится в зоне вылета. Команда занимает 18-е место.

«Кадис» в 29 играх набрал 22 очка. У клуба 3 победы, 13 ничьих и такое же количество поражений.

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Последние матчи: До международной паузы «Кадис» провел несколько хороших матчей. Команда сыграла вничью с «Сельтой» и «Райо Вальекано», а затем дома неожиданно победила «Атлетико».

22 марта «Кадис» провел товарищеский поединок с «Комо». Встреча закончилась вничью 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Кадис» неплохо играет в родных стенах. В домашних матчах клуб добился трех побед, семь раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

«Кадис» проводит трудный сезон. Клуб отчаянно стремится сохранить прописку в Ла Лиге. На старте Примеры «Кадис» в четырех турах одержал победы над «Алавесом» и «Вильярреалом», но потом команда сбавила обороты.

Затем произошла отставка главного тренера. Сейчас «Кадис» возглавляет Маурисио Пеллегрини, однако с новым специалистом клуб пока не смог улучшить позиции.

«Гранада»

Турнирное положение: «Гранада» после 28 сыгранных матчей располагается в зоне вылета. Команда идет на предпоследнем, 19-м месте.

Скорее всего, «Гранада» вылетит из Примеры. На данный момент у клуба 18 поражений, 8 ничьих и лишь две победы.

Последние матчи: В феврале «Гранада» провела три матча и все закончились вничью. Очень увлекательной была встреча на «Камп Ноу», где команда смогла отобрать очки у «Барселоны» (3:3).

В марте дела у «Гранады» идут хуже некуда. Перед международной паузой клуб проиграл три поединка подряд. «Гранада» уступила «Вильярреалу» (1:5), «Реалу Сосьедад» (2:3) и «Мальорке» (0:1).

Не сыграют: Все основные футболисты «Гранады» в строю.

Состояние команды: В чемпионате Испании-2023/24 «Гранада» в гостевых матчах не одержала ни одной победы. У команды две ничьи и 12 поражений.

«Гранада» местами показывает неплохой футбол, но у клуба большие проблемы в обороне. К тому же, команда редко побеждает. На данный момент безвыигрышная серия «Гранады» составляет девять матчей.

Статистика для ставок

В первом круге «Гранада» обыграла «Кадис» на своем поле со счетом 2:0

В пяти последних поединках этих команд трижды фиксировался ничейный результат

«Гранада» проиграла девять из предыдущих десяти гостевых матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кадиса» — 2.16, выигрыш «Гранады» — 3.70, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Гранада» плохо играет в гостях. Скорее всего, клуб вылетит из Примеры. У «Кадиса» хорошие шансы завоевать три очка в домашней встрече.

Рекомендуемая ставка: победа «Кадиса» за 2.16.

Прогноз: Обоим клубам нужны очки, поэтому никто не намерен отсиживаться в обороне. Наверняка у защитников будут ошибки. В такой ситуации команды могут обменяться голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.