«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»

Фрагмент матча
twitter.com/ASSEofficiel
За победителей дубль оформил тунисский полузащитник Вахби Хазри, который поразил ворота соперника на 41-й и 54-й минутах.
В составе «Монако» на 60-й минуте на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, который заменил хавбека Адаму Траоре.
«Монегаски» продлили до семи матчей свою серию без побед в Лиге 1 (три ничьи и четыре поражения).
После этой игры «Сент-Этьен» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Монако», имея в активе шесть баллов, занимает 18-е место.
В следующем туре «Монако» на своем поле примет «Ренн», а «Сент-Этьен» в гостях встретится с «Лилль». 0