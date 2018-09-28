«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»

В матче 8-го тура чемпионата Франциина своём поле одержал победу надсо счётом 2:0.

За победителей дубль оформил тунисский полузащитник Вахби Хазри, который поразил ворота соперника на 41-й и 54-й минутах.

В составе «Монако» на 60-й минуте на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, который заменил хавбека Адаму Траоре.

«Монегаски» продлили до семи матчей свою серию без побед в Лиге 1 (три ничьи и четыре поражения).

После этой игры «Сент-Этьен» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Монако», имея в активе шесть баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Монако» на своем поле примет «Ренн», а «Сент-Этьен» в гостях встретится с «Лилль». 0