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    Примера. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Реал» сыграет с «Севильей»

    Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании

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    С 25 по 27 сентября в испанской Примере пройдут матчи шестого тура.
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    «Эспаньол» — «Эйбар» 1:0

    «Эспаньол» обыграл на своем поле «Эйбар» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (0:0).

    Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Эрмосо.

    «Эспаньол» имеет в своем активе десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (7) располагается на 11-й строчке.

    В следующем туре каталонцы 28 сентября на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» на следующий день примут «Севилью».

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
    «Эспаньол» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
    Гол: Марио Эрмосо, 68«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес, Вила, Дуарте, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 79), Серхио Гарсия (Борха Иглесиас, 61), Пьятти, Леу Баптистан (Перес, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Альварес (Серхио Энрич, 78), Хоан Хордан, Орельяна, Пере Милья (Эскаланте, 61), Де Бласис, Кардона (Шарлес, 64)Предупреждения: Серхио Гарсия, 25. Леу Баптистан, 60. Хоан Хордан, 66. Бигас, 74

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» 2:2

    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:2 (1:2).

    На 5-й минуте счёт встречи открыл игрок хозяев Хон Орхильес. Менее чем через полчаса защитник «Райо Вальекано» Луис Адвинкула сравнял счет в матче.

    Через пять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард Оскар Трехо. В концовке матча нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе добился итоговой ничьей.

    Таким образом сан-себастьянцы набирают девятое очко и поднимаются на шестое место в турнирной таблице. Мадридцы с четырьмя очками находятся на 17-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 2:2 (1:2)
    Голы: Баутиста, 5 (1:0). Адвинкула, 31 (1:1). Трехо, 36 — с пенальти (1:2). Виллиан Жозе, 78 (2:2)«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Родригес, Пардо (Виллиан Жозе, 63), Мерино, Субельдия (Ильярраменди, 61), Сангальи (Сурутуса, 77), Оярсабаль, Баутиста«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо, Медран (Имбула, 65), Комесанья, Какюта, Бебе (Эмбарба, 71), Рауль де Томас (Алегрия, 76)Предупреждения: Субельдия, 15. Адвинкула, 61. Какюта, 62. Морено, 77. Мерино, 81. Сальдуа, 89. Трехо, 90+1

    «Атлетико» — «Уэска» 3:0

    Мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл с крупным счетом «Уэску» в матче шестого тура чемпионата Испании — 3:0 (3:0).

    В составе «матрасников» отличились Антуан Гризманн, Томас Парти и Коке.

    «Атлетико» с 11 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 18 строчке, имея в активе четыре очка.

    В следующем туре команде Диего Симеоне предстоит выездной матч с «Реалом» (29 сентября), а «Уэска» примет на своем поле «Жирону» (30 сентября).

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
    «Атлетико» (Мадрид) — «Уэска» (Уэска) — 3:0 (3:0)
    Голы: 1:0 — 16 Гризманн, 2:0 — 29 Парти, 3:0 — 33 Коке«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Хименес (Люка Эрнандес, 39), Годин, Карлос Исаак, Парти, Лемар, Коке, Корреа, Диего Коста (Желсон Мартинш, 65), Гризманн (Калинич, 53)«Уэска»: Вернер, Мирамон, Луизинью (Акапо, 69), Эчейта, Рубен Семеду, Феррейро, Мусто, Мелеро, Алекс Гальяр, Эрнандес (Агилера Нуньес, 46), Лонго (Авила, 56)Предупреждения: Рубен Семеду (45), Мусто (67)

    «Атлетик Бильбао» — «Вильярреал»

    26 сентября, 21:00 по мск

    «Леганес» — «Барселона»

    26 сентября, 21:00 по мск

    «Валенсия» — «Сельта»

    26 сентября, 23:00 по мск

    «Севилья» — «Реал Мадрид»

    26 сентября, 23:00 по мск

    «Алавес» — «Хетафе»

    27 сентября, 21:00 по мск

    «Вальядолид» — «Леванте»

    27 сентября, 21:00 по мск

    «Жирона» — «Бетис»

    27 сентября, 23:00 по мск

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