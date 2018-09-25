Примера. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Реал» сыграет с «Севильей»

«Эспаньол» — «Эйбар» 1:0
«Эспаньол» обыграл на своем поле «Эйбар» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (0:0).
Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Эрмосо.
«Эспаньол» имеет в своем активе десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (7) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре каталонцы 28 сентября на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» на следующий день примут «Севилью».
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» 2:2
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:2 (1:2).
На 5-й минуте счёт встречи открыл игрок хозяев Хон Орхильес. Менее чем через полчаса защитник «Райо Вальекано» Луис Адвинкула сравнял счет в матче.
Через пять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард Оскар Трехо. В концовке матча нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе добился итоговой ничьей.
Таким образом сан-себастьянцы набирают девятое очко и поднимаются на шестое место в турнирной таблице. Мадридцы с четырьмя очками находятся на 17-й позиции.
«Атлетико» — «Уэска» 3:0
Мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл с крупным счетом «Уэску» в матче шестого тура чемпионата Испании — 3:0 (3:0).
В составе «матрасников» отличились Антуан Гризманн, Томас Парти и Коке.
«Атлетико» с 11 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 18 строчке, имея в активе четыре очка.
В следующем туре команде Диего Симеоне предстоит выездной матч с «Реалом» (29 сентября), а «Уэска» примет на своем поле «Жирону» (30 сентября).
«Атлетик Бильбао» — «Вильярреал»
26 сентября, 21:00 по мск
«Леганес» — «Барселона»
26 сентября, 21:00 по мск
«Валенсия» — «Сельта»
26 сентября, 23:00 по мск
«Севилья» — «Реал Мадрид»
26 сентября, 23:00 по мск
«Алавес» — «Хетафе»
27 сентября, 21:00 по мск
«Вальядолид» — «Леванте»
27 сентября, 21:00 по мск