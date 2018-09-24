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    Семак: Порадовали болельщиков яркой и результативной игрой

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Локомотивом» (5:3), появлении Кокорина и атакующей игре.

    Сергей Семак
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    «Сыграли здорово, забили много, создали еще больше. Жаль, что заставили понервничать самих себя, когда можно было спокойно довести матч до победы.

    В целом, прекрасная игра и абсолютно заслуженная победа. Ребята — молодцы, сегодня как и всегда играли с большим желанием с первой и до последней минуты. Порадовали болельщиков яркой и результативной игрой.

    Мы играли против чемпиона страны, это же не дворовый футбол, Были моменты, когда мы владели инициативой, были моменты, когда "Локомотив" атаковал.

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    • При счете 4:1 и 4:2 "Зенит" атаковал и шел вперед. Конечно, поддерживаю такую тактику. Нужно всегда играть. Атаковать — это же не значит безрассудно лететь вперед.

    Абсолютно правильно делали — нельзя отходить назад, чтобы отстаивать результат. Но и идти в атаку нужно с умом, не оголять тылы. К тому же команда, которая проигрывает, всегда рискует. Этим надо пользоваться.

    Кокорин и Маммана вернулись в группу, в команду. Они только недавно начали тренироваться. Вернуться в строй — значит, когда мы на них сможем полноценно рассчитывать.

    Сложно сказать, когда они наберут нужные кондиции. Кокорин и Маммана готовятся, тренируются вместе с командой.

    Надеюсь, период от тренировок с командой до полноценного возвращения скоро закончится. Мы их ждем. Они очень нужные и важные футболисты для нашей команды.

    Календарь и таблица РПЛ

    Лунев сыграл очень здорово. Пропущенные мячи не совсем были обязательны во многих случаях. Третий пропустили после индивидуальной ошибки. Второй — после рикошета.

    То, что дали пробить, — это минус, но это не убойный и не голевой момент. Три мяча не говорят, что мы плохо сыграли в обороне. Поправки разбирать будем, непременно.

    Наверное, отчасти самоуспокоились, и это отражается в таких полумоментах. Нет ничего незаслуженного, значит внутри расслабились, что привело к пропущенным мячам.

    Результативность связана со всем. Работали и работаем всегда над стандартами. Иногда получается лучше, иногда хуже. Если в начале сезона не всегда получалось их реализовывать, то сейчас уже лучше.

    Что касается ударов, то бывают разные матчи. Всегда нужно играть агрессивно, но соперник не всегда позволяет так играть.

    Повторюсь, мы одни из претендентов на чемпионство, и кроме нас есть много сильных команд. Вся борьба впереди, у нас равные конкуренты. В Премьер-лиге любая команда может дать бой любой.

    Все матчи очень сложные, и говорить о том, что мы должны всегда должны 10-15 раз бить из пределов штрафной — нельзя.

    Нужно понимать цену этим ударам. Мы уделяем больше внимания комбинациями, которые можно реализовать, но не ударам как таковым.

    Это не имеет отношения ни к поясу, ни к чемпионству. Это была одна игра из многих. С чемпионом, конечно.

    Хотели реабилитироваться после двух неудачных игр прошлого сезона. Стараемся играть для наших болельщиков, отдавать все игре.

    Это один из шажочков по ступеням, которые длятся очень долго», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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