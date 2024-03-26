Кепфер
Доминик второй раз в карьере добрался до 1/8 финала на «Мастерсе». Первый был в 2020-м, когда он пробился в четвертьфинал в Риме и едва не остановил Новака Джоковича.
На текущем турнире немецкий теннисист начал с волевой победы над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:1, 6:4.
В следующем матче Кепфер остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:2.
Ну а пока что главную сенсацию 29-летний Кепфер преподнес в третьем раунде — 50-я ракетка мира выиграл у француза Юго Эмбера (3:6, 6:4, 6:3), который в 2024-м взял уже два титула.
Доминик третий раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на уровне ATP.
Медведев
Даниила на этом турнире пока почти не слышно. А все потому, что он очень спокойно обыграл предыдущих соперников.
В первом матче действующий победитель «Мастерса» в Майами уверенно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:2.
В следующем раунде Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:1.
В матче с британцем Медведев отдал два гейма на подаче, но эти ошибки он легко компенсировал за счет шикарных действий на приеме.
В этом году Даниил выиграл 16 матчей из 19-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: впервые Даниил обыграл Доминика еще в 2019-м на US Open. Через два года они снова встретились на мэйджоре в Нью-Йорке, россиянин победил, только на этот раз с разгромным счетом.
- 1.92Алькарас — Музетти: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.98О`Коннелл — Синнер: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.92Рууд — Харри: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Понятно, что интрига здесь отсутствует, но при этом Кепфер все же способен избежать поражения с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.