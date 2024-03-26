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    Сможет ли Медведев разгромить Кепфера?

    Кепфер — Медведев. Ставка (к. 2.04) и прогноз на «Мастерс» в Майами 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кепфер — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Доминика Кепфера в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Кепфер — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2024 года

    Кепфер

    Доминик второй раз в карьере добрался до 1/8 финала на «Мастерсе». Первый был в 2020-м, когда он пробился в четвертьфинал в Риме и едва не остановил Новака Джоковича.

    На текущем турнире немецкий теннисист начал с волевой победы над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:1, 6:4.

    В следующем матче Кепфер остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 6:2.

    Ну а пока что главную сенсацию 29-летний Кепфер преподнес в третьем раунде — 50-я ракетка мира выиграл у француза Юго Эмбера (3:6, 6:4, 6:3), который в 2024-м взял уже два титула.

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    Доминик третий раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на уровне ATP.

    Медведев

    Даниила на этом турнире пока почти не слышно. А все потому, что он очень спокойно обыграл предыдущих соперников.

    В первом матче действующий победитель «Мастерса» в Майами уверенно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:2.

    В следующем раунде Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:1.

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    В матче с британцем Медведев отдал два гейма на подаче, но эти ошибки он легко компенсировал за счет шикарных действий на приеме.

    В этом году Даниил выиграл 16 матчей из 19-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: впервые Даниил обыграл Доминика еще в 2019-м на US Open. Через два года они снова встретились на мэйджоре в Нью-Йорке, россиянин победил, только на этот раз с разгромным счетом.

    Понятно, что интрига здесь отсутствует, но при этом Кепфер все же способен избежать поражения с крупным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч Кепфер — Медведев с коэффициентом 2.04. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Кепфера?
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