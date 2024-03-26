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    У Алькараса тоже будут проблемы в матче с Музетти?

    Алькарас — Музетти. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майами 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Музетти
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 22:30 мск. Алькарас — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Алькарас

    Карлос легко добрался до 1/8 финала, до сих пор отдав в общей сложности лишь девять геймов.

    В первом матче 20-летний испанец разгромил соотечественника Роберто Карбальеса-Баэну — 6:2, 6:1.

    В следующем раунде Алькарас одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:2, 6:4.

    Французу удалось сделать брейком во втором сете, но случилось это в тот момент, когда счет был уже 5:2 в пользу Карлитоса.

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    Победная серия Алькараса составляет уже восемь матчей. В середине марта он защитил титул на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Музетти

    Лоренцо тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд. Если что, мы говорим о человеке, который не так давно был в топ-15.

    Минувшей ночью итальянец выиграл у Бена Шелтона, при этом ему хватило двух сетов — 6:4, 7:6.

    Как ни странно, Музетти здорово играл на подаче. Например, на первом мяче он забрал 83 процента очков, а на втором — 70.

    Пожалуй, можно даже сказать, что это был лучший матч Музетти в этом году.

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    Перед этим 22-летний теннисист одержал уверенную победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 7:5, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.13, победу Музетти букмекеры предлагают за 5.95.

    Прогноз: Карлитос всегда следит за результатами, обращает внимание на все неожиданности, поэтому нет ни малейших сомнений, что на предстоящую игру он выйдет с максимальным настроем. Испанец прекрасно понимает, что посредственный теннисист никогда не сможет обыграть Шелтона.

    Кроме того, летом 2022-го Алькарас уступил Музетти в финале турнира в Гамбурге. Правда, с тех пор он уже дважды обыгрывал Лоренцо, в том числе прошлой осенью в Шанхае со счетом 6:2, 6:2.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Алькарас — Музетти с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на теннис. У Алькараса тоже будут проблемы в матче с Музетти?
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