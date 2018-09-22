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    Примера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной»

    Обзор и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу

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    С 21 по 23 сентября проходят матчи пятого тура испанской Примеры
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    «Уэска» — «Реал Сосьедад» — 0:1

    В стартовом матче пятого тура чемпионата Испании «Уэска» принимала «Реал Сосьедад».

    Гости одержали победу со счетом 1:0.

    На 64-й минуте после паса от Тео Эрнандеса отличился Микель Мерино.

    Удерживать победный счет гостям пришлось в меньшинстве. Через семь минут после гола «Реал Сосьедад» остался вдесятером — вторую желтую карточку получил Хуанми. А на 82-й минуте прямую красную карточку заработал Эрнандес.

    Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал серию из трех матчей без побед.

    После этой игры у «бело-голубых» — 7 очков, у «Уэски» осталось 4 очка.

    Примера. 5-й тур
    «Уэска» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)
    Гол: Мерино, 64«Уэска»: Вернер, Пулидо (Сердар Гюрлер, 84), Луизинью (Авила, 79), Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Лонго, 68), Мелеро, Гальяр, Феррейро, Кучо«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Эрнандес, Пардо (Сурутуса, 74), Мерино, Субельдия, Хуанми, Оярсабаль (Родригес, 90+1), Баутиста (Навас, 85)Предупреждения: Пардо, 23. Луизинью, 43. Кучо, 45+1. Гальяр, 65. Хуанми, 71. Лонго, 76. Феррейро, 90+1Удаления: Хуанми, 71. Эрнандес, 82

    «Райо Вальекано» — «Алавес»

    22 сентября, 14:00

    «Эйбар» — «Леганес»

    22 сентября, 17:15

    «Сельта» — «Вальядолид»

    22 сентября, 17:15

    «Хетафе» — «Атлетико»

    22 сентября, 19:30

    «Реал» — «Эспаньол»

    22 сентября, 21:45

    «Леванте» — «Севилья»

    23 сентября, 13:00

    «Вильярреал» — «Валенсия»

    23 сентября, 17:15

    «Бетис» — «Атлетик»

    23 сентября, 21:00

    «Барселона» — «Жирона»

    23 сентября, 21:45

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