Примера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной»

«Уэска» — «Реал Сосьедад» — 0:1
В стартовом матче пятого тура чемпионата Испании «Уэска» принимала «Реал Сосьедад».
Гости одержали победу со счетом 1:0.
На 64-й минуте после паса от Тео Эрнандеса отличился Микель Мерино.
Удерживать победный счет гостям пришлось в меньшинстве. Через семь минут после гола «Реал Сосьедад» остался вдесятером — вторую желтую карточку получил Хуанми. А на 82-й минуте прямую красную карточку заработал Эрнандес.
Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал серию из трех матчей без побед.
После этой игры у «бело-голубых» — 7 очков, у «Уэски» осталось 4 очка.
Примера. 5-й тур
«Уэска» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)
Гол: Мерино, 64«Уэска»: Вернер, Пулидо (Сердар Гюрлер, 84), Луизинью (Авила, 79), Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Лонго, 68), Мелеро, Гальяр, Феррейро, Кучо«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Эрнандес, Пардо (Сурутуса, 74), Мерино, Субельдия, Хуанми, Оярсабаль (Родригес, 90+1), Баутиста (Навас, 85)Предупреждения: Пардо, 23. Луизинью, 43. Кучо, 45+1. Гальяр, 65. Хуанми, 71. Лонго, 76. Феррейро, 90+1Удаления: Хуанми, 71. Эрнандес, 82
«Райо Вальекано» — «Алавес»
22 сентября, 14:00
«Эйбар» — «Леганес»
22 сентября, 17:15
«Сельта» — «Вальядолид»
22 сентября, 17:15
«Хетафе» — «Атлетико»
22 сентября, 19:30
«Реал» — «Эспаньол»
22 сентября, 21:45
«Леванте» — «Севилья»
23 сентября, 13:00
«Вильярреал» — «Валенсия»
23 сентября, 17:15
«Бетис» — «Атлетик»
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