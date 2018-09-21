Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Нима»

«Монако» на своем официальном сайте объявил заявку на матч шестого тура чемпионата Франции против «Нима».

В список из 20 футболистов включен российский полузащитник Александр Головин, который долгое время восстанавливался после травмы.

Ранее главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что Головин, возможно, выйдет на поле, но сыграет не больше 15-20 минут.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Си, Бенальо, Глик, Баррека, Хенрикс, Раджи, Жемерсон, Туре, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н`Дорам, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп, Фалькао и Силла.

Матч «Монако» — «Ним» пройдет 21 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. 0