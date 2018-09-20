Дриусси и Дзюба выйдут с первых минут против «Копенгагена»

Стали известны стартовые составы датскогои российскогона матч первого тура группового этапа Лиги Европы, который пройдет сегодня, 20 сентября, на стадионе «Паркен».

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.

Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Копенгагену». Коэффициент на его победу — 2,65, тогда как на успех «Зенита» — 2,95. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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