Дриусси и Дзюба выйдут с первых минут против «Копенгагена»

Дриусси и Дзюба
ФК «Зенит»
«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.
Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Копенгагену». Коэффициент на его победу — 2,65, тогда как на успех «Зенита» — 2,95. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.