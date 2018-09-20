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    «Копенгаген» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 20 сентября

    Лига Европы Зенит Футбол России Копенгаген
    Прогноз на «Копенгаген» — «Зенит»
    Себастьян Дриусси
    В четверг, 20 сентября, «Копенгаген» на своем поле примет «Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Дании, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Копенгаген» — «Зенит».
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    «Копенгаген»

    Футболисты «Копенгагена» начали турнирный путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, в котором прошли финский «КуПС» (1:0 и 1:1).

    Затем команда Столе Сольбаккена расправилась с исландским «Стьярнаном» (2:0 и 5:0) и болгарским ЦСКА (2:1 и 2:1), а в раунде плей-офф одолела «Аталанту» (0:0, 0:0, 4:3 — по пенальти).

    В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает первое место после девяти сыгранных туров, но накануне он потерпел поражение от своего главного конкурента — «Мидтьюлланна» (1:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В лазарете датской команды находятся Михаэль Люфтнер, Сотриос Папаяннопулос и Йонас Олдер Винд.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» провел в текущей Лиге Европы вдвое меньше матчей, чем «Копенгаген».

    В третьем квалификационном раунде подопечные Сергея Семака были близки к провалу, но совершили невероятный камбек в противостоянии с минским «Динамо» (0:4, 8:1 д.в.).

    В раунде плей-офф «сине-бело-голубые» не без проблем, но все же прошли норвежский «Мольде» (3:1 и 1:2).

    Что касается чемпионата России, то там «Зенит» лидирует после семи сыгранных туров. На счету команды шесть побед и одна ничья.

    Среди травмированных у «Зенита» значатся Эммануэль Маммана, Александр Кокорин и Юрий Жирков.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Зенита» — 2.55, победа «Копенгагена» — 2.80, ничья — 3.30.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Сине-бело-голубые» пока не радуют хорошей игрой в еврокубках, особенно это касается выездных встреч. В Минске они проиграли разгромно, в Мольде — с минимальным отставанием.

    А вот «львы» держатся уверенно, не проиграли ни одной встречи и даже ни разу не пропустили в противостоянии с «Аталантой», еще раз доказав, что игра в обороне — их сильная сторона.

    Нужно признать, что основную ставку «Зенит», испытывающий кадровые проблемы, делает на РПЛ. Именно поэтому мы бы поставили на «победу "Копенгагена" с форой 0» за 2.00.

    Также нас подкупает надежная игра датчан в обороне. Почему бы не попробовать ставку «индивидуальный тотал "Зенита" меньше 1» за 2.30? 0

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    Прогноз на «Копенгаген» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В четверг, 20 сентября, «Копенгаген» на своем поле примет «Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Дании, начнется в 22:00 по московскому времени.
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