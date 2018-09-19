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    Черышев — в запасе «Валенсии» на игру с «Ювентусом»

    «Валенсия» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Ювентуса» на матч группового этапа Лиги чемпионов.

    Денис Черышев
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    Встреча группы H пройдет на «Месталье» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Феликс Брих из Германии.

    «Валенсия»: Нето, Везу, Мурильо, Габриэл, Гедеш, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Батшуайи.

    Запасные: Доменек, Гамейро, Черышев, Дьяхаби, Торрес, Пиччини, Мина.

    «Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Роналду, Сандро, Матюиди, Манджукич, Бонуччи, Канселу, Бернардески.

    Запасные: Перин, Бенатия, Дибала, Коста, Куадрадо, Джан, Ругани.

    Фаворитом у букмекеров является «Ювентус». Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.97, на победу «Валенсии» — 4.55. Прогноз находится по ссылке.

    Следить за ходом матча можно здесь. 0

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