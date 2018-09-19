«Валенсия» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Денис Черышев
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Встреча группы H пройдет на «Месталье» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Феликс Брих из Германии.
«Валенсия»: Нето, Везу, Мурильо, Габриэл, Гедеш, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Батшуайи.
Запасные: Доменек, Гамейро, Черышев, Дьяхаби, Торрес, Пиччини, Мина.
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Роналду, Сандро, Матюиди, Манджукич, Бонуччи, Канселу, Бернардески.
Запасные: Перин, Бенатия, Дибала, Коста, Куадрадо, Джан, Ругани.
Фаворитом у букмекеров является «Ювентус». Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.97, на победу «Валенсии» — 4.55. Прогноз находится по ссылке.