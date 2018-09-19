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    Роналду успешно вернется в Испанию

    «Валенсия» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года

    Лига чемпионов Валенсия Футбол Испании Ювентус Футбол Италии
    Прогноз на «Валенсия» — «Ювентус»
    Роналду возвращается в Испанию после перехода в «Ювентус»
    В рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ «Валенсия» 19 сентября примет на своем поле «Ювентус» на стадионе «Месталья» в 22:00 по Москве. Прогноз на «Валенсия» — «Ювентус».
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    «Валенсия»

    В прошлом сезоне «Валенсии» удалось попасть в четверку лучших команд чемпионата Испании, благодаря чему она пробилась в Лигу чемпионов. Какое-то время «Летучие Мыши» даже опережали «Реал», занимая третью строчку, но резкий спад весной не позволил им удержаться на этой позиции и команда опустилась на ступень ниже.

    Тем не менее, подопечные Марселино тем самым сумели пробиться в главный еврокубок без необходимости проходить квалификацию, как это было необходимо испанским коллективам раньше. Левантийцы три года отсутствовали в самом престижном клубном турнире Старого Света — в сезоне 2015/2016 «Валенсии» не удалось пройти групповой раунд, поэтому публика на «Месталье» рассчитывает, что на сей раз их любимцы не повторят эту учесть.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Однако начало стартовавшей кампании вряд ли могут вселить в них оптимизм, поскольку команда еще ни разу не выиграла с тех пор, как контрольные поединки сменились на официальные. В первых четырех турах Примеры «Летучие Мыши» трижды сыграли вничью и один раз уступили — «Эспаньолу» (0:2) в гостях.

    «Ювентус»

    В сравнении с сезоном Лиги чемпионов 2016/2017 годов, в прошлой кампании «Ювентус» отметился откатом назад. При всем драматизме поражения «Старой Синьоры» от «Реала» в Мадриде, это все же был не финал, как раньше, а потому гегемон итальянской Серии А вот уже как 22 года продолжает мечтать о покорении европейской вершины.

    Проще всего объяснять слабостью конкурентов доминирование «бьянконери» на внутренней арене, где они выиграли семь последних скудетто. Важным фактором в этих успехах также служит и то, что в стремлении выиграть Лигу чемпионов туринский клуб из года в год успешно обновляется и повышает качество состава, а это способствует конкуренции и ненасытности коллектива в стремлении выигрывать домашние титулы.

    Вот и минувшим летом у Массимилиано Аллегри появились новые качественные исполнители, где особняком, конечно, стоит подписание Криштиану Роналду.

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    • Суперфорвард уже давно стал синонимом слова успех, причем успеха в Лиге чемпионов, которую он с учетом выступлений за «МЮ» уже выиграл пять раз, а значит теперь и «Синьора» вправе рассчитывать на долгожданный триумф в главном еврокубке.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,40, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет и обе команды забьют за 3,80. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ «Валенсия» 19 сентября примет на своем поле «Ювентус» на стадионе «Месталья» в 22:00 по Москве.
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