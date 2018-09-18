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    «Галатасарай» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Турецкий «Галатасарай» одержал победу над московским «Локомотивом» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

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    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Гарри Родригес с левого края дошёл до штрафной, на замахах убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол — мяч от рук Гильерме влетел в сетку.

    А на 67-й минуте турки заработали опасный стандарт у штрафной «Локомотива». Дердийок со штрафного пробил мимо стенки, вогнав мяч в нижний угол ворот. Гилерме не дотянулся.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 85-й минуте турки остались в меньшинстве — сенегальский полузащитник Баду Н'Диайе получил вторую желтую карточку.

    А уже в компенсированное время в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Гилерме сфолил в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Селчук Инан.

    Во 2-м туре «Галатасарай» на выезде сыграет с «Порту», а «Локомотив» дома примет «Шальке». Оба матча пройдут 3 октября.

    Лига чемпионов . Групповой турнир. 1-й тур. Группа D
    «Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия) — 3:0 (1:0)
    Голы: Мендеш Родригеш, 9 (1:0). Дердийок, 67 (2:0). Сельчук Инан, 90+4 — с пенальти (3:0)«Галатасарай» (Турция): Муслера, Линнес, Сердар Азиз, Донк, Нагатомо, Фернанду Режес, Беланда (Майкон, 73), Н`Диай, Эмре Акбаба, Дердийок (Оньекуру, 82), Мендеш Родригеш (Сельчук Инан, 90+1)«Локомотив» (Россия): Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 86), Идову, ФарфанПредупреждения: Чорлука, 23. Н`Диай, 42. Идову, 60. Фернанду Режес, 72. Денисов, 88. Гильерме, 90+3Удаление: Н`Диай, 87
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