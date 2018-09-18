«Галатасарай» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

Турецкийодержал победу над московским(3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Гарри Родригес с левого края дошёл до штрафной, на замахах убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол — мяч от рук Гильерме влетел в сетку.

А на 67-й минуте турки заработали опасный стандарт у штрафной «Локомотива». Дердийок со штрафного пробил мимо стенки, вогнав мяч в нижний угол ворот. Гилерме не дотянулся.

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На 85-й минуте турки остались в меньшинстве — сенегальский полузащитник Баду Н'Диайе получил вторую желтую карточку.

А уже в компенсированное время в ворота «Локомотива» был назначен пенальти — Гилерме сфолил в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Селчук Инан.

Во 2-м туре «Галатасарай» на выезде сыграет с «Порту», а «Локомотив» дома примет «Шальке». Оба матча пройдут 3 октября.