«Барселона» — ПСВ: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабыобъявили составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

С первых минут встречу начнут нападающий сине-гранатовых Лионель Месси и форвард красно-белых Ирвинг Лосано.

«Барселона»: Тер Штеген — Роберто, Пике, Юмтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Коутинью — Месси, Суарес, Дембеле.

ПСВ: Зоет — Тасенде, Виергевер, Швааб, Думфрис — Хендрикс, Перейро, Росарио — Лосано, де Йонг, Бергвин.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2,10, тогда как на успех «ПСВ» — 3,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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