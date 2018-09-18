«Барселона» — ПСВ: счет матча 4:0, обзор голов

Фрагмент матча
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На 32-й минуте Лионель Месси открыл счет в матче ударом со штрафного. Усман Дембеле на 74-й минуте забил второй гол.
Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.
На 79-й минуте матча за грубую игру вторую желтую карточку получил защитник «Барселоны» Самюэль Умтити. А на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» 3 октября сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». «ПСВ» в этот же день примет «Интер».
Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
«Барселона» (Испания) — ПСВ (Голландия) — 4:0 (1:0)
Голы: Месси, 32 (1:0). Дембеле, 75 (2:0). Месси, 77 (3:0). Месси, 87 (4:0)«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Видаль, 85), Коутинью (Лангле, 81), Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83)ПСВ: Зут, Дюмфрис, Шваб, Фиргефер (Изима-Мирен, 66), Анхелиньо, Росарио (Гутьеррес, 82), Хендрикс, Перейро, Бергвайн (Мален, 78), де Йонг, ЛосаноПредупреждения: Фиргефер, 30. Юмтити, 55. де Йонг, 57Удаление: Юмтити, 79