«Барселона» — ПСВ: счет матча 4:0, обзор голов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионовна своем поле разгромила голландскийсо счетом 4:0 (1:0).

На 32-й минуте Лионель Месси открыл счет в матче ударом со штрафного. Усман Дембеле на 74-й минуте забил второй гол.

Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счет крупным.

На 79-й минуте матча за грубую игру вторую желтую карточку получил защитник «Барселоны» Самюэль Умтити. А на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» 3 октября сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». «ПСВ» в этот же день примет «Интер».