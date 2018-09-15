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    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Дарил Янмат, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, A.Doucoure, Андре Грэй, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капуэ, Роберто Перейра.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Поль Погба, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Крис Смоллинг, Джесси Лингард, Эшли Янг, Antonio Valencia, Маруан Феллайни, Nemanja Matic.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. 0

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