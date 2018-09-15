«Уэска» уступила «Райо Вальекано»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Жаннелли Имбула, отличившийся на 29-й минуте после передачи нападающего Оскара Трехо.
«Уэска», набрав четыре очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице первенства Испании, «Райо Вальекано» (3) — на 16-м месте.
Примера. 4-й тур
«Уэска» — «Райо Вальекано» — 0:1 (0:1)
Гол: Имбула, 29«Уэска»: Вернер, Пулидо, Луизинью, Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Феррейро, 68), Мелеро, Сердар Гюрлер (Гальяр, 57), Лонго (Кучо, 56), Авила«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Элустондо, Трехо, Имбула, Какюта (Бебе, 88), Альваро Гарсия (Эмбарба, 70), Рауль де Томас (Алегрия, 77)Предупреждения: Амат, 53. Авила, 79. Луизинью, 90+3