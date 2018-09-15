Президент «Наполи» планирует купить еще один клуб

Президентзаявил, что рассматривает возможность покупки хорватского, сообщает Sportske Novosti.

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«Дайте мне возможность купить клуб, я воспользуюсь ей. Я готов к переговорам, но не с болельщиками, а с представителями клуба, городскими властями», — сказал 69-летний де Лаурентис.

«Хайдук» — один из самых популярных клубов Хорватии. Он шесть раз становился чемпионом страны. В последние годы клуб испытывает серьезные финансовые трудности. На данный момент владельцами клуба являются болельщики.

Напомним, летом 2018 года де Лаурентис приобрел итальянский «Бари». Прежние владельцы клуба (семья Галлетти) были признаны банкротами, в результате чего команда была расформирована. Новый сезон «Бари» начал в Серии D. 0