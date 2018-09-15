ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно
  • 10:47
    • Клуб ФНЛ планирует сотрудничать с «Монако»
  • 08:17
    • Овечкин нацелен на победу в Кубке Стэнли и в предстоящем сезоне
  • 08:03
    • WADA пока не завершило расследование против Черышева
  • 00:47
    • Туктамышева выиграла Кубок Ломбардии
  • 23:53
    • ПСЖ разгромил «Сент-Этьен»
    Все новости спорта

    Президент «Наполи» планирует купить еще один клуб

    Между тем Серия A Футбол Италии Наполи Бари Календарь Серии А
    Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что рассматривает возможность покупки хорватского «Хайдука», сообщает Sportske Novosti.

    Аурелио де Лаурентис
    Аурелио де Лаурентис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Дайте мне возможность купить клуб, я воспользуюсь ей. Я готов к переговорам, но не с болельщиками, а с представителями клуба, городскими властями», — сказал 69-летний де Лаурентис.

    «Хайдук» — один из самых популярных клубов Хорватии. Он шесть раз становился чемпионом страны. В последние годы клуб испытывает серьезные финансовые трудности. На данный момент владельцами клуба являются болельщики.

    Напомним, летом 2018 года де Лаурентис приобрел итальянский «Бари». Прежние владельцы клуба (семья Галлетти) были признаны банкротами, в результате чего команда была расформирована. Новый сезон «Бари» начал в Серии D. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожно
  • 02:13
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Реал»
  • 9.00
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» прервет победную засуху
  • «Рубин» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Это не свадьба — можно и на углу сесть
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Интер» продолжит погоню за лидерами
  • «Интер» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Без намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в оборонеИспанский тренер пока не сумел решить проблемы «Арсенала» в защите Вчера в 21:540
  • 10:35
    • «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Интера»
  • 10:17
    • Президент «Наполи» планирует купить еще один клуб
  • 10:03
    • «Астон Вилла» не в состоянии платить Терри прежнюю зарплату
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», «Зенит» отправится в Оренбург, а ЦСКА — в УфуОбзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Красные дьяволы» остановят «шершней»
  • 3.35
    •
  • 08:47
    • Моуринью: Погба ни разу не говорил мне, что хочет уйти
  • 08:32
    • Тухель побил первый тренерский рекорд в ПСЖ
  • 00:55
    • Геркус: В Европе «Локомотив» начнёт с чистого листа
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойстваВо время паузы на матчи сборных португалец набирает форму Вчера в 12:190
  • 21:24
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»
  • 21:00
    • РУСАДА могут восстановить в правах 20 сентября
  • 20:42
    • Дина Аверина защитила титул чемпионки мира в личном многоборье
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие