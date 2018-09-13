«Автомобилист» на выезде разгромил «Трактор»

В рамках регулярного чемпионата КХЛв Челябинске принимал. Гости одержали крупную победу со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет в матче благодаря шайбе Пола Щехуры, однако еще до конца первого периода вышли вперед — голами отметились Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Во втором периоде у гостей отличился Стефан да Коста, а в третьем дубль оформил Дэн Секстон, отправив шайбу в пустые ворота.

«Автомобилист» одержал шестую подряд победу на старте чемпионата. У «Трактора» — одна победа при трех поражениях.