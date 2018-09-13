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    «Автомобилист» на выезде разгромил «Трактор»

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске принимал «Автомобилист». Гости одержали крупную победу со счетом 4:1.

    «Трактор» — «Автомобилист»
    «Трактор» — «Автомобилист»
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    Хозяева открыли счет в матче благодаря шайбе Пола Щехуры, однако еще до конца первого периода вышли вперед — голами отметились Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Во втором периоде у гостей отличился Стефан да Коста, а в третьем дубль оформил Дэн Секстон, отправив шайбу в пустые ворота.

    «Автомобилист» одержал шестую подряд победу на старте чемпионата. У «Трактора» — одна победа при трех поражениях.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Щехура — 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 6:06 — 1:0. Секстон — 3, 11:58 — 1:1. Голышев — 6 (Тимашов, Белоусов), 19:16 — 1:2. Да Коста — 2 (бол.), 38:27 — 1:3. Секстон — 4 (п.в., Да Коста), 59:27 — 1:4Вратари: Судницин (58:52 — 59:27) — КоваржШтраф: 14 — 16Броски: 28 (9+9+10) — 32 (8+14+10)
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