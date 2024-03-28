Семак рассказал, почему «Зениту» будет тяжело в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 21 туре РПЛ.

«Результативность (»Крыльев« — прим.) говорит об атакующем потенциале команды, который она реализует.

И мы знаем игру соперника, и "Крылья" понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества.

Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч.

Когда ты идешь наверху, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. Когда ты догоняешь, ты с максимальной концентрацией подходишь к каждому матчу, понимая, что каждая ошибка может тебе дорого стоить.

Возвращение на вершину занимает достаточно много времени — нужно ждать ошибок соперника. В любом случае, и то и другое одинаково сложно на мой взгляд», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.