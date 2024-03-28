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    «Мурас Юнайтед» начнет без раскачки

    «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 28 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    «Мурас Юнайтед»
    В рамках 1-го тура чемпионата Кыргызстана 28 марта пройдет матч «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало — 15:30 (мск). «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» предыдущий чемпионат завершил на 5 месте. Так что теперь у команды более амбициозные цели.

    При этом «Мурас Юнайтед» на 8 очков отстал от 3 позиции. Вот только проиграла команда 9 раз в 27 матчах.

    Последние матчи: В межсезонье команда готовилась плодотворно. Плюс появились несколько новичков.

    В контрольном матче с «Зенитом-2» команда расписала мировую. Соперники забили друг другу по 2 мяча.

    Причем в той встрече киргизы открыли счет, но затем упустили преимущество. «Мурас Юнайтед» способен прибавить в игре и результатах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма прилично. Да и атака действует вполне продуктивно.

    А вот поединки против «нефтяников» для команды проходят успешно. Все три очных встречи были выиграны.

    И уж совсем очевидно, что «Мурас Юнайтед» постарается стартовать удачно. Хозяева намерены действовать первым номером.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтяники» традиционно не претендуют ни на что серьезное. Минувший сезон они завершили на 7 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Нефтчи» Кочкор-Ата не блещет яркой игрой. Да и в прошлом сезоне команда в среднем забивала гол за матч.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил… как раз «Мурас Юнайтед» (1:3).

    Да и вообще, в своих 4 последних матчах команда уступила. «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет проблемы в организации игры.

    Плюс ко всему, против «Мурас Юнайтед» команда играет крайне неудачно. В трех очных встречах она забила всего 1 мяч в ворота соперника.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды очень много.

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    Правда, дать бой оппонентам команда вполне способна. Да и уровень чемпионата Кыргызстана весьма средний.

    Между тем, «Нефтчи» Кочкор-Ата способен удивить. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, относительно качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Нефтяникам» за счастье будет взять хотя бы балл.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата забил всего 1 раз в 3 матчах с «Мурас Юнайтед»

    • «Мурас Юнайтед» выиграл у «нефтяников» во всех 3 очных поединках

    • Последняя очная встреча завершилась викторией «Мурас Юнайтед» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что явно будут активны в атаке.

    «Мурас Юнайтед» смотрится сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одному из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата с коэффициентом 2.00. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на футбол. «Мурас Юнайтед» начнет без раскачки
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