В рамках 1-го тура чемпионата Кыргызстана 28 марта пройдет матч «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало — 15:30 (мск). «Мурас Юнайтед» — «Нефтчи» Кочкор-Ата: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» предыдущий чемпионат завершил на 5 месте. Так что теперь у команды более амбициозные цели.

При этом «Мурас Юнайтед» на 8 очков отстал от 3 позиции. Вот только проиграла команда 9 раз в 27 матчах.

Последние матчи: В межсезонье команда готовилась плодотворно. Плюс появились несколько новичков.

В контрольном матче с «Зенитом-2» команда расписала мировую. Соперники забили друг другу по 2 мяча.

Причем в той встрече киргизы открыли счет, но затем упустили преимущество. «Мурас Юнайтед» способен прибавить в игре и результатах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма прилично. Да и атака действует вполне продуктивно.

А вот поединки против «нефтяников» для команды проходят успешно. Все три очных встречи были выиграны.

И уж совсем очевидно, что «Мурас Юнайтед» постарается стартовать удачно. Хозяева намерены действовать первым номером.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» традиционно не претендуют ни на что серьезное. Минувший сезон они завершили на 7 строчке таблицы.

Да и вообще, «Нефтчи» Кочкор-Ата не блещет яркой игрой. Да и в прошлом сезоне команда в среднем забивала гол за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил… как раз «Мурас Юнайтед» (1:3).

Да и вообще, в своих 4 последних матчах команда уступила. «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет проблемы в организации игры.

Плюс ко всему, против «Мурас Юнайтед» команда играет крайне неудачно. В трех очных встречах она забила всего 1 мяч в ворота соперника.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды очень много.

Правда, дать бой оппонентам команда вполне способна. Да и уровень чемпионата Кыргызстана весьма средний.

Между тем, «Нефтчи» Кочкор-Ата способен удивить. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, относительно качественный.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Нефтяникам» за счастье будет взять хотя бы балл.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Кочкор-Ата забил всего 1 раз в 3 матчах с «Мурас Юнайтед»

«Мурас Юнайтед» выиграл у «нефтяников» во всех 3 очных поединках

Последняя очная встреча завершилась викторией «Мурас Юнайтед» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что явно будут активны в атаке.

«Мурас Юнайтед» смотрится сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одному из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.00