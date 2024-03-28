«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» предыдущий чемпионат завершил на 5 месте. Так что теперь у команды более амбициозные цели.
При этом «Мурас Юнайтед» на 8 очков отстал от 3 позиции. Вот только проиграла команда 9 раз в 27 матчах.
Последние матчи: В межсезонье команда готовилась плодотворно. Плюс появились несколько новичков.
В контрольном матче с «Зенитом-2» команда расписала мировую. Соперники забили друг другу по 2 мяча.
Причем в той встрече киргизы открыли счет, но затем упустили преимущество. «Мурас Юнайтед» способен прибавить в игре и результатах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма прилично. Да и атака действует вполне продуктивно.
А вот поединки против «нефтяников» для команды проходят успешно. Все три очных встречи были выиграны.
И уж совсем очевидно, что «Мурас Юнайтед» постарается стартовать удачно. Хозяева намерены действовать первым номером.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтяники» традиционно не претендуют ни на что серьезное. Минувший сезон они завершили на 7 строчке таблицы.
Да и вообще, «Нефтчи» Кочкор-Ата не блещет яркой игрой. Да и в прошлом сезоне команда в среднем забивала гол за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил… как раз «Мурас Юнайтед» (1:3).
Да и вообще, в своих 4 последних матчах команда уступила. «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет проблемы в организации игры.
Плюс ко всему, против «Мурас Юнайтед» команда играет крайне неудачно. В трех очных встречах она забила всего 1 мяч в ворота соперника.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии клуб вряд ли будет бороться за высокие места. Проблем в игре команды очень много.
Правда, дать бой оппонентам команда вполне способна. Да и уровень чемпионата Кыргызстана весьма средний.
Между тем, «Нефтчи» Кочкор-Ата способен удивить. Да и подбор игроков у команды, по местным меркам, относительно качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Нефтяникам» за счастье будет взять хотя бы балл.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Кочкор-Ата забил всего 1 раз в 3 матчах с «Мурас Юнайтед»
- «Мурас Юнайтед» выиграл у «нефтяников» во всех 3 очных поединках
- Последняя очная встреча завершилась викторией «Мурас Юнайтед» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что явно будут активны в атаке.
«Мурас Юнайтед» смотрится сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одному из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.00