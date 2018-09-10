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    Гол Силвы принес Португалии победу над Италией

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Португалии одержала домашнюю победу над командой Италии (1:0) в матче 2-го тура Лиги наций.

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    Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий Андре Силва. Брума на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Силву, а тот блестяще исполнил удар в дальний угол ворот.

    Благодаря этой победе португальцы временно возглавили третью группу Лиги А. У Италии и Польши, которые ранее провели личную встречу (1:1), остаётся по одному очку в активе.

    В матче не принимал участия капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который остался в расположении «Ювентуса», чтобы набрать оптимальную игровую форму.

    Лига наций A. Группа 3
    Португалия — Италия — 1:0 (0:0)
    Гол: Андре Силва, 48Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Пиззи (Ренату Санчеш, 74), Невеш, Виллиам Карвалью (Сержиу Оливейра, 86), Брума (Мартинш, 77), Андре Силва, Бернарду СилваИталия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Жоржинью, Бонавентура, Кристанте (Белотти, 79), Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59), КьезаПредупреждения: Кришито, 42. Невеш, 42. Кьеза, 58. Берарди, 70. Пепе, 90+4
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