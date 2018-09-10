Гол Силвы принес Португалии победу над Италией

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 2-го тура Лиги наций.

Фрагмент матча bleacherreport.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий Андре Силва. Брума на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Силву, а тот блестяще исполнил удар в дальний угол ворот.

Благодаря этой победе португальцы временно возглавили третью группу Лиги А. У Италии и Польши, которые ранее провели личную встречу (1:1), остаётся по одному очку в активе.

В матче не принимал участия капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который остался в расположении «Ювентуса», чтобы набрать оптимальную игровую форму.