Марадона возглавил мексиканский клуб

Диего Марадона
twitter.com/AFP_Sport
«Дорадос де Синалоа» выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики. ПОдробности соглашения аргентинского специалиста пока не известны.
Напомним, в мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.
Ранее экс-футболист заявлял, что готов крупно вложиться в проект «Динамо» и потратить солидную сумму на трансферы.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! 🐠#HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #EmPEZamosJuntos (@Dorados) 6 сентября 2018 г.