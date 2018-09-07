Марадона возглавил мексиканский клуб

Бывший футболист и тренер сборной Аргентиныназначен рулевым мексиканского клуба, сообщает официальный твиттер команды.

Диего Марадона twitter.com/AFP_Sport 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Дорадос де Синалоа» выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики. ПОдробности соглашения аргентинского специалиста пока не известны.

Напомним, в мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Ранее экс-футболист заявлял, что готов крупно вложиться в проект «Динамо» и потратить солидную сумму на трансферы.

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