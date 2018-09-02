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    «Барселона» и «Уэска» забили десять голов на двоих

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    «Барселона» одержала крупную победу над «Уэской» в домашнем матче третьего тура испанской Примеры.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 8:2.

    Уже на 3-й минуте Хуан Эрнандес вывел гостей вперед. На 16-й минуте Лионель Месси сравнял счет, а еще через восемь минут «сине-гранатовые» получили преимущество благодаря автоголу Хорхе Пулидо.

    Вскоре гол забил Луис Суарес, но еще до перерыва Алехандро Гальяр сократил отставание «Уэски» до минимума.

    А вот во втором тайме «Барселона» не оставила сопернику ни единого шанса, забив еще пять мячей. Отличились Усман Дембеле, Иван Ракитич, Месси, Жорди Альба и Суарес, реализовавший пенальти.

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу (9 очков), а «Уэска» идет 13-й (4 очка).

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Барселона» — «Уэска» — 8:2 (3:2)
    Голы: 0:1 — 3 Эрнандес, 1:1 — 16 Месси, 2:1 — 24, автогол Пулидо, 3:1 — 39 Суарес, 3:2 — 42 Алекс Гальяр, 4:2 — 48 Дембеле, 5:2 — 52 Ракитич, 6:2 — 61 Месси, 7:2 — 81 Альба, 8:2 — 90+3, пенальти Суарес«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити (Лангле, 65), Ракитич (Видаль, 71), Бускетс (Артур, 76), Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес«Уэска»: Вернер, Пулидо, Луизинью, Мирамон, Эчейта, Мелеро, Мусто, Гомес, Алекс Гальяр (Рубен Семеду, 65), Лонго (Гюрлер, 58), Эрнандес (Авила, 72)Предупреждения: Луизинью (26), Мусто (87), Видаль (88)
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