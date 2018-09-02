«Барселона» и «Уэска» забили десять голов на двоих

одержала крупную победу надв домашнем матче третьего тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 8:2.

Уже на 3-й минуте Хуан Эрнандес вывел гостей вперед. На 16-й минуте Лионель Месси сравнял счет, а еще через восемь минут «сине-гранатовые» получили преимущество благодаря автоголу Хорхе Пулидо.

Вскоре гол забил Луис Суарес, но еще до перерыва Алехандро Гальяр сократил отставание «Уэски» до минимума.

А вот во втором тайме «Барселона» не оставила сопернику ни единого шанса, забив еще пять мячей. Отличились Усман Дембеле, Иван Ракитич, Месси, Жорди Альба и Суарес, реализовавший пенальти.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу (9 очков), а «Уэска» идет 13-й (4 очка).