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    Примера. «Вильярреал» уступил «Жироне», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»

    Обзор матчей третьего тура чемпионата Испании по футболу

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    «Вильярреал» — «Жирона»
    «Вильярреал» — «Жирона»
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    С 31 августа по 2 сентября проходят матчи третьего тура испанской Примеры
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    «Хетафе» — «Вальядолид» — 0:0

    В стартовом матче третьего тура «Хетафе» и «Вальядолид» разошлись миром. Команды не сумели открыть счет в матче — 0:0.

    После трех матчей у «Хетафе» — 4 очка, у «Вальядолида» — 2 очка.

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Хетафе» — «Вальядолид» — 0:0
    «Хетафе»: Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Гвардьола, 83), Хайме Мата (Хорхе Молина, 58), Алехо (Ндиай, 46)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькараас, Ануар, Вилья (Мичел, 79), Кеко (Верде, 67), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 70)Предупреждения: Портильо, 15. Мойяно, 41. Алехо, 42. Джене, 89

    «Вильярреал» — «Жирона» — 0:1

    «Вильярреал» в третьем туре принимал «Жирону» и уступил со счетом 0:1.

    Три очка гостям принес уругвайский форвард Кристиан Стуани, который отличился на 54-й минуте.

    «Вильярреал» продлил свою серию без побед до трех матчей, на счету команды 1 очко. «Жирона» одержала первую победу в сезоне и после трех туров набрала 4 очка.

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Вильярреал» — «Жирона» — 0:1 (0:0)
    Гол: Стуани, 54 (0:1)«Вильярреал»: Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Касорла (Лайюн, 75), Педраса, Тригерос, Касерес (Бакка, 66), Форнальс, Морено, Токо-Экамби (Сансоне, 82)«Жирона»: Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Адай (Муньеса, 78), Понс, Порро, Гранель, Гарсия (Робертс, 81), Стуани, Лосано (Алеиш Гарсия, 59)Предупреждения: Алькала, 23, Адай, 56, Тригерос, 75, Марио Гаспар, 85, Сансоне, 89

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад» — 2:1

    «Эйбар» в матче третьего тура одержал волевую домашнюю победу, обыграв «Реал Сосьедад» — 2:1.

    Гости открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару с пенальти от Виллиана Жозе. На 26-й минуте Марк Кардона счет сравнял, а победный мяч хозяева забили на первой добавленной ко второму тайму минуте — отличился Шарлес.

    «Эйбар» набрал первые 3 очка в сезоне. «Реал Сосьедад» потерпел первое поражение, у команды осталось 4 очка.

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Эйбар» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (1:1)
    Голы: Виллиан Жозе, 15 — с пенальти (0:1). Кардона, 26 (1:1). Шарлес, 90+1 (2:1)«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Хосе Анхель, 46), Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Альварес, Орельяна (Хоан Хордан, 45+1), Серхио Энрич, Пере Милья, Кардона (Шарлес, 73)«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Ильярраменди (Меркеланс, 85), Субельдия, Сангальи, Хуанми (Сурутуса, 73), Виллиан Жозе (Баутиста, 18), ОярсабальПредупреждения: Дмитрович, 14. Диоп, 34. Хуанми, 58. Пенья, 75. Ильярраменди, 80

    «Райо Вальекано» — «Атлетик»

    перенесен

    «Сельта» — «Атлетико»

    1 сентября, 19:30

    «Реал» — «Леганес»

    1 сентября, 21:45

    «Леванте» — «Валенсия»

    2 сентября, 13:00

    «Алавес» — «Эспаньол»

    2 сентября, 17:15

    «Барселона» — «Уэска»

    2 сентября, 19:30

    «Реал» — «Севилья»

    2 сентября, 21:45

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