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    «Бордо» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы

    Лига Европы Бордо Футбол Франции Бернли Футбол Англии Гент Олимпиакос
    Греческий «Олимпиакос» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы.

    «Бордо»
    «Бордо»
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    На 83-й минуте португальский нападающий Даниэл Каштелу вывел гостей вперед, но три минуты спустя Матей Выдра сравнял счет.

    В первом матче греческий клуб победил со счетом 1:0 и завоевал путевку в групповой турнир..

    Французский «Бордо» дома обыграл бельгийский «Гент» (2:0) и также пробился в групповую стадию.

    На 10-й минуте счет открыл гвинейский нападающий Франсуа Камано, а на 64-й минуте Джимми Бриан реализовал пенальти и удвоил его.

    Первая игра в Бельгии завершилась нулевой ничьей.

    Румынская «Стяуа» обыграла на своём поле австрийский «Рапид» со счётом 2:1.

    В первом матче «Рапид» победил со счётом 3:1. Таким образом, австрийская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Стяуа» из турнира вылетела.

    «Спартак» из Трнавы на своём поле сыграл вничью с «Олимпией» из Любляны со счётом 1:1.

    В первой встрече словаки победили со счётом 2:0, за счёт чего смогли пробиться в групповой этап еврокубка.

    Ещё в одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы бельгийский «Генк» обыграл датский «Брондбю» со счётом 4:2 и также обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. 0

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