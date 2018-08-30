Бага: Мне не стыдно за футболистов БАТЭ, команда боролась до конца

Алексей Бага
БАТЭ
В первой встрече голландцы победили со счётом 3:2.
«Мы стали участниками фантастической игры. Надо признать: дальше идёт сильнейший.
Следует отдать должное парням Марка ван Боммеля, которые провели очень качественный матч. И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
Поздравляем соперников с этим и желаем удачи! Мы же боролись до конца — мне за своих футболистов не стыдно», — приводит слова тренера пресс-служба белорусского клуба.
БАТЭ сыграет на групповом этапе Лиги Европы. 0