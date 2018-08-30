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    Бага: Мне не стыдно за футболистов БАТЭ, команда боролась до конца

    БАТЭ ПСВ Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвёл итоги ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен» (0:3).

    Алексей Бага
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    В первой встрече голландцы победили со счётом 3:2.

    «Мы стали участниками фантастической игры. Надо признать: дальше идёт сильнейший.

    Следует отдать должное парням Марка ван Боммеля, которые провели очень качественный матч. И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Поздравляем соперников с этим и желаем удачи! Мы же боролись до конца — мне за своих футболистов не стыдно», — приводит слова тренера пресс-служба белорусского клуба.

    БАТЭ сыграет на групповом этапе Лиги Европы. 0

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