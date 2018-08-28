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    Джорджевич этим летом хотел закрепиться в составе «Зенита»

    Арсенал Тула Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, арендованный «оружейниками» у «Зенита», рассказал, что лучше играть в аренде, чем сидеть на лавке и ждать своего шанса.

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич
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    «Петербургский "Зенит" возглавил Сергей Семак. Я его хорошо знаю. В 2012 году, когда в Питер меня пригласил Лучано Спаллетти, мы вместе играли. Я испытывал большой энтузиазм, хотел показать себя и стать игроком основного состава.

    Верил, что после многочисленных аренд смогу закрепиться в "Зените". Однако в итоге снова пришлось уйти. Это футбол. Не надо думать о плохом, это только мешает.

    В арендах тоже можно расти. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда тебя выпустят на пять минут. В Питер я приехал 17-летним пареньком и многому там научился. А проявить себя можно и в другом клубе.

    Сезон-2017/18 мне дал очень много. В "Арсенале" я понял, что являюсь важным игроком. Есть такой психологический момент: тренируешься, иногда чуть-чуть играешь, а потом вдруг тренер дает тебе шанс, но ты чувствуешь, что все не так, все чужое — поле, трибуны.

    И совсем другое дело, когда выходишь в каждом матче и все тебе близко. Могу сказать, что сезон в "Арсенале" для меня пока лучший в карьере», — приводит слова Джорджевича официальный сайт тульского клуба. 0

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