Ван Боммел: Мы не ожидали от БАТЭ такого резвого старта

Главный тренер ПСВподвел итог победного матча Лиги чемпионов против(3:2).

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«Это матч, в котором произошло много событий. Для ПСВ старт получился тяжелым. БАТЭ хорошо вошел в игру.

Нам было тяжело вначале. Зато потом мы завладели инициативой. Да еще и пенальти заработали.

В целом, удовлетворен игрой. Мы не ожидали от БАТЭ резвого старта. Были впечатлены. Поэтому после перерыва хотели забить много голов.

Когда счет стал 2:2, мы разочаровались, однако вскоре все встало на свои места. На европейском уровне, чтобы проходить дальше, нужно забивать в гостях и побеждать.

Мы имели пять стопроцентных моментов», — цитирует ван Боммела «Прессбол». 0