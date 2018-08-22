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    Тренер БАТЭ: Многовато пропустили от ПСВ

    БАТЭ ПСВ Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

    Алексей Бага
    Алексей Бага
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    «Тяжело рассуждать сейчас. Многовато пропустили. Надо отдать должное, что смогли забить два. Были моменты ещё. Тяжелая ситуация перед ответной игрой, но будем до конца биться.

    Глеб и Скавыш? Очень хорошо ребята вышли. Замены были тактические. Плюс плотный игровой график. Максим и Саша здорово проявили себя, практически переломили исход игры.

    ПСВ освоился в середине первого тайма, команда ведь мастеровитая. Начали играть в свой футбол. Нам было трудно перестроиться, долго были без мяча», — цитирует Багу Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5». 0

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