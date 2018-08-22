Тренер БАТЭ: Многовато пропустили от ПСВ

Главный тренер БАТЭподвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с(2:3).

«Тяжело рассуждать сейчас. Многовато пропустили. Надо отдать должное, что смогли забить два. Были моменты ещё. Тяжелая ситуация перед ответной игрой, но будем до конца биться.

Глеб и Скавыш? Очень хорошо ребята вышли. Замены были тактические. Плюс плотный игровой график. Максим и Саша здорово проявили себя, практически переломили исход игры.

ПСВ освоился в середине первого тайма, команда ведь мастеровитая. Начали играть в свой футбол. Нам было трудно перестроиться, долго были без мяча», — цитирует Багу Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5». 0