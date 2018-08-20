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    «Уфа» может не сыграть «Рейнджерс» в Лиге Европы из-за проблем с визами

    Уфа Лига Европы Футбол России Рейнджерс
    ФК «Уфа» рискует пропустить первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс» из-за проблем с получением виз Великобритании, сообщает Daily Record.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    Руководство «Уфы» планирует подать заявку на получение необходимых документов в Москве после встречи с «Динамо» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоится 20 августа.

    Игра состоится 23 августа в Глазго, а минимальный срок рассмотрения заявки на визу составляет 5 дней.

    «Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с "Динамо" мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании.

    Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займёт не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить времени», — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Ранее с подобной проблемой столкнулся «Спартак». Красно-белые летом не смогли отправить молодежную команду на турнир в Северную Ирландию.

    Ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы. 0

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