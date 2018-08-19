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    Евсеев возглавит клуб ФНЛ

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    Вадим Евсеев покинул «Анжи» и станет главным тренером «СКА-Хабаровск».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев
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    Об этом сообщил президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

    «К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в "СКА-Хабаровск" главным тренером», — сказал Кадиев в комментарии Sport24.ru.

    На посту главного тренера «СКА-Хабаровск» Евсеев сменит Сергея Передню, который будет отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент хабаровчане идут в ФНЛ на девятом месте. 0

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