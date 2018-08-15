РФС назвал срок дисквалификации Набабкина

Защитникполучил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника в матче третьего тура РПЛ против

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Набабкин удален за агрессивное поведение — удар ногой с использованием шипов в бедро игрока, не владеющего мячом. Набабкин присутствовал на заседании по скайпу, извинился и посетовал на обиду за возможную травму, что стало причиной удара соперника. Игрок не оспаривает удаление, так же он прислал письменное объяснение, где извинился перед соперниками и членами КДК.

Набабкин дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу. ЦСКА обязался провести разъяснительную беседу с игроком», — сказал Григорьянц, передает «Чемпионат».

Таким образом, Набабкин пропустит матчи РПЛ, в которых ЦСКА сыграет против «Арсенала» и «Рубина». 0