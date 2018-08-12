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    Тульский «Арсенал» в меньшинстве одолел «Ахмат»

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Календарь РФПЛ
    В поединке третьего тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 (0:1).

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич
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    Автором первого гола стал полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, отличившийся на 39-й минуте. До перерыва главный арбитр матча Сергей Лапочкин оставил «Арсенал» вдесятером, удалив с поля хавбека Кантемира Берхамова.

    Играя вдесятером, футболисты клуба из Тулы смогли забить два гола за пять минут. На 53-минуте отличился Лука Джорджевич, на 57-й — Зелимхан Бакаев. Третий гол провел, вышедший на замену Даниил Лесовой.

    «Арсенал», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (3) — на 10-й строчке.

    В следующем туре РПЛ «Арсенал» на выезде 18 августа сыграет с ЦСКА. «Ахмат» в тот же день примет «Рубин».

    Чемпионат России. 3-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 3:1 (0:1)
    Голы: Иванов, 39 (0:1). Джорджевич, 52 (1:1). Бакаев, 57 (2:1). Лесовой, 90+5 (3:1)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов, Бакаев (Кангва, 65), Ткачев (Костадинов, 77), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 85)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Иванов (Исмаэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Балай (Мбенг, 56)Предупреждения: Роши, 23. Берхамов, 37. Беляев, 44. Балай, 45+1. Уциев, 45+2. Швец, 54. Бериша, 63. Думбья, 90Удаление: Берхамов (Арсенал Т), 41 (грубая игра)
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