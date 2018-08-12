Тульский «Арсенал» в меньшинстве одолел «Ахмат»

В поединке третьего тура российской Премьер-лиги тульскийна своем поле обыграл грозненскийсо счетом 3:1 (0:1).

Автором первого гола стал полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, отличившийся на 39-й минуте. До перерыва главный арбитр матча Сергей Лапочкин оставил «Арсенал» вдесятером, удалив с поля хавбека Кантемира Берхамова.

Играя вдесятером, футболисты клуба из Тулы смогли забить два гола за пять минут. На 53-минуте отличился Лука Джорджевич, на 57-й — Зелимхан Бакаев. Третий гол провел, вышедший на замену Даниил Лесовой.

«Арсенал», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (3) — на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ «Арсенал» на выезде 18 августа сыграет с ЦСКА. «Ахмат» в тот же день примет «Рубин».