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    Чалов и Жамалетдинов сыграют в атаке ЦСКА в матче с «Енисеем»

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    Стали известны стартовые составы «Енисея» и московского ЦСКА на матч третьего тура российской Премьер-лиги.

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    Встреча пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.

    Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Грицаенко, Харитонов, Комков, Гавазай, Саркисов, Обрадович.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Марио Фернандес, Магнуссон, Родриго Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

    Запасные: Помазун, Гордюшенко, Ефремов, Ахметов, Жиронкин, Абель Эрнандес. 0

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