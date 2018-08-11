Чалов и Жамалетдинов сыграют в атаке ЦСКА в матче с «Енисеем»

Федор Чалов
ПФК ЦСКА
Встреча пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Грицаенко, Харитонов, Комков, Гавазай, Саркисов, Обрадович.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Марио Фернандес, Магнуссон, Родриго Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Гордюшенко, Ефремов, Ахметов, Жиронкин, Абель Эрнандес. 0