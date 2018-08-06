Сарри: Впереди долгая работа с командой

Главный тренерпосле поражения от(0:2) в матче зазаявил, что еще не успел познакомиться со всеми игроками команды, поэтому о результатах работы говорить рано.

«Между нами и "Сити" существует ощутимая разница. Первый тайм мы провели неплохо, но затем сказалась физическая готовность. У нас идет очень необычная предсезонная подготовка. Не знаю, сколько понадобится времени на полноценный процесс. Я нахожусь в клубе три недели и все еще не встретился с шестью игроками.

О воплощении моих идей на поле говорить рано. Мы пытались играть в прессинг, но получается далеко не все. Контролировать игру тоже не удавалось. Впереди у меня долгая работа с командой», — цитирует тренера пресс-служба «синих». 0