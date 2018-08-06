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    Сарри: Впереди долгая работа с командой

    Футбол Англии Суперкубок Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в матче за Суперкубок Англии заявил, что еще не успел познакомиться со всеми игроками команды, поэтому о результатах работы говорить рано.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    «Между нами и "Сити" существует ощутимая разница. Первый тайм мы провели неплохо, но затем сказалась физическая готовность. У нас идет очень необычная предсезонная подготовка. Не знаю, сколько понадобится времени на полноценный процесс. Я нахожусь в клубе три недели и все еще не встретился с шестью игроками.

    О воплощении моих идей на поле говорить рано. Мы пытались играть в прессинг, но получается далеко не все. Контролировать игру тоже не удавалось. Впереди у меня долгая работа с командой», — цитирует тренера пресс-служба «синих». 0

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