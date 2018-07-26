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    Штаб Черчесова будет получать 2,5 млн евро в год

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    Как сообщил И.О. президента РФС Александр Алаев, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым по новому контракту будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

    Cтанислав Черчесов
    Cтанислав Черчесов
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    «Мы выслушали на исполкоме доклад Станислава Черчесова. Накануне прошло заседание технического комитета. Выступление сборной признано успешным. Мы были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Будем работать дальше.

    Как известно, назначение главного тренера сборной проходит по согласованию с исполкомом. Так вот сегодня предложено подписать контракт по схеме "2+2". Зарплата — 2,5 миллиона евро в год. С нетерпением ждем предстоящих турниров и полны оптимизма», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

    На минувшем ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти уступила Хорватии. 0

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