Штаб Черчесова будет получать 2,5 млн евро в год

Как сообщил И.О. президента РФС, тренерский штабво главе сопо новому контракту будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Cтанислав Черчесов rfs.ru 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мы выслушали на исполкоме доклад Станислава Черчесова. Накануне прошло заседание технического комитета. Выступление сборной признано успешным. Мы были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Будем работать дальше.

Как известно, назначение главного тренера сборной проходит по согласованию с исполкомом. Так вот сегодня предложено подписать контракт по схеме "2+2". Зарплата — 2,5 миллиона евро в год. С нетерпением ждем предстоящих турниров и полны оптимизма», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

На минувшем ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти уступила Хорватии. 0