УЕФА условно отстранил «Марсель» от участия в еврокубках

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение условно отстранитьот участия в еврокубках на один сезон с испытательным сроком в два года, сообщает официальный сайт организации.

Французский клуб получил наказание за поведение болельщиков на матчах прошлого сезона Лиги Европы.

Следующий домашний матч в еврокубках «Марсель» проведет без зрителей. В домашней игре после дисквалификации «Велодрома» некоторые сектора арены будут частично закрыты. Клуб также оштрафован на 100 тысяч евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Лиги Европы болельщики «Марселя» использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы, а также отметились актами вандализма. 0