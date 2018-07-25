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    УЕФА условно отстранил «Марсель» от участия в еврокубках

    УЕФА Марсель Футбол Франции Лига чемпионов Лига Европы Между тем Болельщики Скандалы Календарь Лиги чемпионов
    Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение условно отстранить «Марсель» от участия в еврокубках на один сезон с испытательным сроком в два года, сообщает официальный сайт организации.

    Болельщики «Марселя»
    Болельщики «Марселя»
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    Французский клуб получил наказание за поведение болельщиков на матчах прошлого сезона Лиги Европы.

    Следующий домашний матч в еврокубках «Марсель» проведет без зрителей. В домашней игре после дисквалификации «Велодрома» некоторые сектора арены будут частично закрыты. Клуб также оштрафован на 100 тысяч евро.

    Напомним, что в прошлом сезоне Лиги Европы болельщики «Марселя» использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы, а также отметились актами вандализма. 0

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