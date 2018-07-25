Милутинович: Возраст Дзюбы станет препятствием для перехода в большой клуб

Известный югославский тренерпрокомментировал возможный переход форвардав европейский клуб.

«Возраст может стать серьезной преградой, но интерес со стороны не самых больших клубов Англии или Германии к Дзюбе вполне возможен. Но важно понимать, насколько это интересно самому футболисту. Он играет в такой амбициозной команде, как "Зенит", и наверняка имеет хороший контракт. Главное, чтобы Дзюба сам хотел рискнуть от этого отказаться.

А в игровом плане он со своими физическими данными и лидерскими качествами мог бы пригодиться клубам Европы», — цитирует Милутиновича газета «Известия».

Напомним, Дзюба на чемпионате мира в составе сборной России провел пять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. 0