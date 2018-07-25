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    Милутинович: Возраст Дзюбы станет препятствием для перехода в большой клуб

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    Известный югославский тренер Бора Милутинович прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Артема Дзюбы в европейский клуб.

    Бора Милутинович
    Бора Милутинович
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    «Возраст может стать серьезной преградой, но интерес со стороны не самых больших клубов Англии или Германии к Дзюбе вполне возможен. Но важно понимать, насколько это интересно самому футболисту. Он играет в такой амбициозной команде, как "Зенит", и наверняка имеет хороший контракт. Главное, чтобы Дзюба сам хотел рискнуть от этого отказаться.

    А в игровом плане он со своими физическими данными и лидерскими качествами мог бы пригодиться клубам Европы», — цитирует Милутиновича газета «Известия».

    Напомним, Дзюба на чемпионате мира в составе сборной России провел пять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. 0

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