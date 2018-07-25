СМИ: Новый контракт Черчесова будет подписан по схеме «2+2»

Российский футбольный союз предложит главному тренеру сборной Россииновый контракт, утверждает «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов Архив LiveSport.Ru 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации издания, речь идет о соглашении по схеме «2+2» — два года плюс пролонгация еще на два по решению сторон, пролонгация возможна по итогам Евро-2020.

Официально об этом должно быть объявлено 26 июля, когда соберется первый после ЧМ-2018 исполком РФС.

На заседании подведут итоги чемпионата мира, в том числе в контексте выступления сборной России, рассмотрят вопрос судейства и изменения в регламент чемпионата страны.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии. 0