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    «Ливерпуль» планирует продать семь игроков

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает возможность продажи семи игроков, которые не имеют постоянной игровой практики в клубе, сообщает Goal.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    По информации источника, в ближайшие две недели «красные» могут заработать на этих сделках до 70 миллионов фунтов.

    Среди игроков, которые могут покинуть мерсисайдцев, называются вратарь Симон Миньоле, полузащитники Педро Чиривелья, Марко Груич, Лазар Маркович, Олувасейи Ожо и нападающие Дэнни Ингз и Дивок Ориги.

    Напомним, в это трансферное окно «Ливерпуль» пополнил свои ряды Алиссоном, Фабинью, Наби Кейта и Джерданом Шачири. На их покупку клуб потратил 162,4 миллиона фунтов. 0

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