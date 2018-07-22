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    «Балтика» на новом стадионе проиграла «Тамбову»

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    В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на стадионе «Калининград» проиграла «Тамбову» со счетом 1:2.

    Сенин Себай
    Сенин Себай
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    Победу гостям принес дубль нападающего Сенина Себая, который отличился на 25-й и 77-й минутах.

    Хозяева ответили единственным точным ударом в исполнении Владимира Дядюна на 88-й минуте.

    Тамбовская команда одержала вторую подряд победу со старта нового сезона, а калининградцы потерпели второе поражение.

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