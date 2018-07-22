«Балтика» на новом стадионе проиграла «Тамбову»

Сенин Себай
ФНЛ
Победу гостям принес дубль нападающего Сенина Себая, который отличился на 25-й и 77-й минутах.
Хозяева ответили единственным точным ударом в исполнении Владимира Дядюна на 88-й минуте.
Тамбовская команда одержала вторую подряд победу со старта нового сезона, а калининградцы потерпели второе поражение.
В еще одном матче «Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Тюмень» со счетом 2:1. За хозяев голы забили Радик Хайруллов (7 минута) и Артем Делькин (66), за гостей отличился Максим Вотинов (45 с пенальти). 0