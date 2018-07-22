ФК «Сочи» одержал первую победу в сезоне

одержал победу надв выездном матче второго тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Южане вышли вперед уже на 3-й минуте, когда точный удар нанес Максим Барсов. За три минуты до перерыва «Факел» отыгрался усилиями Сандро Цвейбы.

И все же последнее слово осталось за «Сочи» — на 75-й минуте гол забил Анзор Саная.

В стартовых двух турах «Сочи» набрал три очка, на счету «Факела» два поражения.

Другие результаты:

«Сибирь» — «Шинник» — 0:2

«Химки» — «Томь» — 0:1

«Зенит-2» — «Чертаново» — 1:2 0