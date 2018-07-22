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    ФК «Сочи» одержал первую победу в сезоне

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    «Сочи» одержал победу над «Факелом» в выездном матче второго тура первенства ФНЛ.

    Футболист «Сочи»
    Футболист «Сочи»
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    Встреча, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Южане вышли вперед уже на 3-й минуте, когда точный удар нанес Максим Барсов. За три минуты до перерыва «Факел» отыгрался усилиями Сандро Цвейбы.

    И все же последнее слово осталось за «Сочи» — на 75-й минуте гол забил Анзор Саная.

    В стартовых двух турах «Сочи» набрал три очка, на счету «Факела» два поражения.

    Другие результаты:

    «Сибирь» — «Шинник» — 0:2
    «Химки» — «Томь» — 0:1
    «Зенит-2» — «Чертаново» — 1:2 0

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