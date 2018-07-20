«Анжи» остался без финансовой поддержки

Президент «Анжи»рассказал, что махачкалинский клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием.

«Анжи», уступивший в стыковых матчах «Енисею», остался в лиге на сезон 2018/19 из-за лишения лицензии пермского «Амкара», который испытывает финансовые проблемы.

«У нас серьезная ситуация, но мы попытаемся довести команду до конца [чемпионата]. Те, на кого мы рассчитывали, не могут финансировать клуб.

Я не могу раскрывать всех секретов, но мы будем искать финансирование, чтобы остаться в лиге», — сказал Кадиев ТАСС.

Сезон-2018/19 чемпионата России стартует 28 июля. В первом туре РПЛ махачкалинский клуб сыграет с «Уралом». 0