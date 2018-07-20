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    Гендиректор «Анжи»: На данный момент у нас непростая финансовая ситуация

    Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что у махачкалинского клуба есть финансовые проблемы.

    Олег Флегонтов
    Олег Флегонтов
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    Об этом Флегонтов сказал, комментируя свои слова о том, что «Анжи» может не доиграть сезон.

    «Мои слова все-таки были несколько вырваны из контекста. Вы же сами понимаете. Журналисты обратились ко мне через пресс-службу. Мой ответ был в контексте нашего разговора. Это не то, что я кричу "Караул!".

    Да, есть определенные проблемы. Не хватает денежных средств на ряд вещей. Вдаваться в подробности я не буду. Президент клуба прилагает все усилия, чтобы выправить ситуацию. Наверное, у нас все будет нормально. Думаю, сможем стартовать и участвовать в чемпионате России. Но, не стану лукавить, на данный момент финансовая ситуация не простая. Мы прилагаем все усилия, чтобы ее нормализовать», — цитирует Флегонтова «Спорт-Экспресс».

    «Зачем "Анжи" заявлялся в РФПЛ? В данный момент, как я уже сказал, не хватает средств на ряд вещей. Но нельзя сказать, что у "Анжи" вообще нет денег. За командой стоит Республика. Надеюсь, Дагестану проект не безразличен. В долгую мы видим, что будет все нормально. Но я не привык врать. Сегодня есть определенные финансовые сложности.

    Я работаю здесь полтора месяца. Меня приглашал сюда Осман Кадиев, которого все знают как здравомыслящего человека. Он давал гарантии, значит, уже заручился поддержкой. Я не могу ставить под сомнение слова человека, которого я знаю много лет. Пока никто "караул" не кричит!», — подчеркнул гендиректор «Анжи». 0

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